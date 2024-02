Brasil começa a vacinação contra dengue para crianças de 10 a 14 anos pelo SUS

O processo inédito de vacinação contra a dengue para crianças de 10 a 11 anos teve seu início nesta sexta-feira, 9 de fevereiro, através do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme anunciado pelo Zé Gotinha. Desde quinta-feira, o Ministério da Saúde iniciou a distribuição das vacinas para os municípios que atendem aos critérios estabelecidos em conjunto com os conselhos de Secretários de Saúde (Conass) e de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems). Essa estratégia se soma aos esforços coletivos de prevenção e combate ao mosquito, fundamentais para o controle da doença.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, acompanhou o início da vacinação na Unidade Básica de Saúde 1 do Cruzeiro, no Distrito Federal (DF), destacando a importância desse marco. Ela enfatizou a relevância histórica desse momento, ressaltando que há 40 anos aguarda-se por uma vacina contra a dengue. "Já houve uma vacina desenvolvida, mas não tão bem sucedida. Agora, temos uma vacina incorporada ao SUS", afirmou a ministra. Ela salientou que a vacinação teria começado mesmo sem a epidemia em algumas regiões neste ano, pois a dengue é um problema de saúde pública há muito tempo.

“Falei, inclusive, para todas as crianças: 'vocês, nas escolas, nos ajudem na campanha de combate aos focos do mosquito [Aedes aegypti] . Também vamos estar atentos aos sinais da doença, para não nos automedicarmos, cuidarmos da hidratação. Estas são as mensagens mais importantes neste momento”, afirmou Nísia.

O público-alvo inicial se deu a partir de acordo entre os conselhos representantes dos secretários de saúde estaduais e municipais, seguindo a recomendação da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização (CTAI) e da Organização Mundial de Saúde (OMS).

A advogada Érika Lara, residente na capital federal, onde há uma situação de emergência devido ao aumento significativo de notificações da doença, levou a filha Isabel, de 10 anos, para ser vacinada no primeiro dia na Unidade Básica de Saúde (UBS) II do Guará.

"Devido ao surto que estamos enfrentando, acho necessário conscientizarmos e preservarmos nosso bem maior, que são nossos filhos. Assim que o anúncio da vacina foi feito, não poupei esforços para trazê-la aqui, evitando qualquer contratempo e o peso na consciência", disse Érika.

O esquema de imunização continuará avançando gradualmente à medida que novos lotes forem entregues pelo laboratório fabricante.