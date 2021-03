Brasil autoriza uso de medicamento não recomendado pela OMS para a covid -19

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anuncia, nesta sexta-feira (12), o registro definitivo da vacina Oxford/AstraZeneca e do antiviral Remdesivir, medicamento não recomendado contra covid-19.

"Isso é fruto de uma eficácia, segurança e qualidade apresentadas", afirmou o gerente Geral Medicamentos e Produtos Biológicos da Anvisa, Gustavo Mendes. O especialista em Regulação e Vigilância Sanitária da agência, Raphael Sanches, explicou que a empresa produtora do Remdesivir entrou com pedido de registro no Brasil em 6 de agosto.

O antiviral será comercializado com bula, indicando o uso para tratamento da covid-19. Em nota emitida em novembro do ano passado, porém, a Organização Mundial da Saúde (OMS) deu um parecer contrário ao da nova decisão da Anvisa e desaconselhou o uso do remédio contra o novo coronavírus.

"O Remdesivir tem recebido atenção mundial como um tratamento potencialmente eficaz para casos graves de covid-19 e é cada vez mais usado para tratar pacientes hospitalizados. Mas seu papel na prática clínica permanece incerto", disse a organização.

Em outubro, o estudo Solidarity, realizado com o apoio da OMS e desenvolvido para testar potenciais drogas contra a doença, já havia concluído que o remdesivir, a hidroxicloroquina e outros dois antivirais tiveram pouco ou quase nenhum efeito sobre os tempos de internação ou chances de sobrevivência de pacientes da covid-19.