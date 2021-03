Vacina de Oxford/AstraZeneca ganha registro definitivo da Anvisa

A vacina Oxford/AstraZeneca, que tinha registro para uso emergencial no Brasil, acaba de ter seu registro definitivo oficializado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O imunizante age diretamente contra o vírus causador da covid-19. Reveja o anúncio!

A decisão permite a entrega do produto que tem etapa de fabricação no País. Antes, a Anvisa já havia autorizado o uso emergencial do mesmo produto, mas fabricado pelo Instituto Serum, da Índia. O registro não permite a venda ao setor privado, pois a Fiocruz tem apenas o Sistema Único de Saúde (SUS) e organismos multilaterais como clientes.

A Fiocruz espera entregar cerca de 222 milhões de doses neste ano, sendo 112 milhões até julho. Neste mês, a ideia é distribuir 3,8 milhões de doses. A Anvisa também anunciou o registro do antiviral remdesivir. Fabricado pela Gilead, o medicamento é usado no tratamento de pacientes hospitalizados com covid-19.

A agência já havia registrado a vacina da Pfizer. Neste caso, o produto pode até mesmo ser vendido ao setor privado, mas a empresa afirma que só negocia agora com o Ministério da Saúde.