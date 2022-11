BPC: Vai ter abono extra para o benefício em 2022?

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) paga, todos os meses, um salário-mínimo, e é voltado para idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de longo prazo, que tenham renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário-mínimo.

Para receber o benefício, não é necessário que o cidadão tenha contribuído com o INSS. Entretanto, o BPC não dá direito ao 13º salário e à pensão por morte. Apesar disso, uma proposta que tramita na Câmara Federal visa acrescentar um abono extra, que pode fazer o valor do benefício chegar a aproximadamente R$ 2.400.

Vai ter abono extra do BPC em 2022?

Segundo o portal João Financeira, a proposta que tramita na Câmara Federal visa pagar o dobro do valor para os beneficiários do BPC no mês de dezembro. Com a mudança, os beneficiários receberiam dois salários-mínimos no último mês do ano: quase R$ 2.400 em 2022.

Contudo, a proposta precisa ser aprovada nas comissões competentes, Senado Federal e pelo Presidente da República. Por conta disso, a expectativa é de que a mudança, se ocorrer, só seja implementada em 2023.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)