BPC: como consultar pelo Meu INSS

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) paga um salário-mínimo mensalmente para quase cinco milhões de brasileiros. O benefício de natureza assistencial é voltado para idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de longo prazo, que tenham renda familiar por pessoa inferior a 1/4 do salário-mínimo.

VEJA MAIS

Como consultar o BPC pelo Meu INSS?

O benefício pode ser consultado pelo aplicativo para celulares e pelo site do Meu INSS. Para isso, basta seguir os seguintes passos:

Acessar o site do Meu INSS;

Entrar com login e senha em sua conta Gov.br;

Na aba “Para você”, clicar na opção “Consultar pedidos”;

Quem tem direito ao BPC?

O BPC é voltado para idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de longo prazo. Além disso, a renda familiar por pessoa deve ser igual ou inferior a 1/4 do salário-mínimo. É obrigatório que todos os membros da família do solicitante estejam inscritos no Cadastro Único.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)