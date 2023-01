BPC: quem tem filho recebendo o benefício pode trabalhar?

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um benefício de natureza assistencial, que paga um salário mínimo para pessoas com deficiência de longo prazo e idosos com 65 anos ou mais, que tenham renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo.

Para receber o BPC, não é necessário que o cidadão tenha contribuído com o INSS, mas, diferente da aposentadoria, o beneficiário não terá direito ao 13º salário e nem deixará pensão por morte.

Quem tem filho recebendo o BPC pode trabalhar?

Os cidadãos que têm um filho que recebe o BPC podem trabalhar. Entretanto, é necessário ficar atento para que o valor do salário não supere o requisito de renda. Por exemplo:

Uma mãe solteira tem quatro filhos, sendo um deles beneficiário do BPC. Ela recebe um salário mínimo, valor total de sua renda mensal. O valor da sua renda familiar per capita (um salário mínimo dividido para cinco pessoas) é inferior ao requisito do BPC. Ou seja, ela poderá continuar trabalhando e seu filho receberá o BPC normalmente.

Entretanto, caso a renda familiar do cidadão beneficiário do BPC seja superior ao máximo permitido pelo benefício, o beneficiário perderá o direito ao salário mínimo mensal.

