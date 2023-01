BPC: veja o valor do benefício em 2023, após aumento do salário mínimo

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um benefício de natureza assistencial pago para idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de longo prazo, que tenham uma renda familiar per capita igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Em 2023, o valor do benefício será aumentado em mais de R$100.

VEJA MAIS

Quem poderá receber o BPC em 2023?

Para receber o BPC, o cidadão e a família devem estar inscritos no Cadastro Único, além de cumprir os requisitos para o recebimento do benefício. Não é necessário ter contribuído com o INSS para receber o pagamento mensal, mas os seus beneficiários não têm direito ao 13º salário e não deixam pensão por morte.

Valor do BPC em 2023

O BPC realiza o pagamento mensal de um salário mínimo para seus beneficiários. Em 2023, o valor do piso nacional subiu para R$1320. Com isso, os cidadãos que têm direito ao benefício irão receber esta quantia mensalmente.

A mudança também altera o valor máximo de renda, que deve ser de no máximo R$330 por pessoa na família.

Calendário do BPC em janeiro de 2023

O benefício será pago entre os dias 25 de janeiro e 7 de fevereiro, de acordo com o dígito final do Número de Identificação Social (NIS) do cidadão. Confira:

Número Final do NIS Data de pagamento do BPC 1 25/01 2 26/01 3 27/01 4 30/01 5 31/01 6 01/01 7 02/02 8 03/02 9 06/02 0 07/02

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)