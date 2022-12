BPC: confira o calendário do benefício para 2023 e quem pode receber

O Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) divulgou no início do mês de dezembro o calendário do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para 2023. Com início dos pagamentos no fim do mês de janeiro, o benefício continuará sendo pago de acordo com o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS), sem o considerar o dígito que segue aparece após o traço.

Quem pode receber o BPC?

O pagamento do BPC é voltado para idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de longo prazo, que tenham renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. O seu pagamento é mensal, no valor de um salário mínimo. Em 2023, o valor do BPC deve chegar a pouco mais de R$1300.

Calendário do BPC em 2023

No primeiro mês do próximo ano, o pagamento do BPC será feito entre os últimos dias de janeiro e os primeiros dias de fevereiro. O exemplo deve ser seguido também no restante dos meses. Confira:

Calendário do BPC para 2023 (Reprodução)

O cidadão interessado em receber o BPC deve ter todos os membros familiares inscritos no Cadastro Único. Vale lembrar que para receber o benefício de natureza assistencial não é necessário ter contribuído com o INSS. Entretanto, o BPC não deixa pensão por morte e não paga 13º salário.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)