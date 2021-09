‘Boneca do mal’ é usada para assustar bandidos e ‘gente fofoqueira’

Esta semana, a foto de uma “boneca do mal” sentada protegendo uma rua do bairro de Afogados, oeste de Recife, viralizou nas redes sociais. Ao colocar a boneca na rua, os moradores tinham o objetivo de assustar os criminosos e reduzir o número de assaltos na rua Albatroz. As informações são do Metrópoles.

“Como a gente tem pouca segurança no bairro, então, surgiu essa ideia de fazer alguma coisa para assustar os que estão rondando a comunidade. E está dando certo. Teve uns meliantes que passaram e, ao olharem para a boneca, deram meia volta”, contou uma das responsáveis pela ideia, Bárbara Regina.

De acordo com o marido de Bárbara, Janssen Alves, a brincadeira chamou atenção até de moradores de outros bairros. “O pessoal está com medo da boneca e pedindo para levarmos ela para outros bairros também. Coloquei ela para espantar bandidos, fofoqueiros, gente feia, gente mentirosa.”

Embora tenha sido apenas uma brincadeira, a mulher afirma que o objetivo era fazer uma crítica à falta de policiamento na região. Ela conta que tem medo de deixar a boneca na rua, pelo risco de ser roubada.