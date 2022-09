Bombeiros socorrem criança de 2 anos que ficou com panela de pressão presa na cabeça

Uma criança de dois anos de idade viveu momentos de agonia ao ficar com a cabeça presa em uma panela de pressão. O caso aconteceu no bairro Jaguaribe, em João Pessoa (PB). Com informações de Notícia Paraíba.

VEJA MAIS

A avó do menino afirmou que o neto estava brincando com o irmão enquanto a mãe preparava o almoço na cozinha. O menino pegou a panela de quatro litros e colocou a cabeça dentro, ficando preso.

Os pais tentaram tirar o objeto, mas não conseguiram e ligaram para o Corpo de Bombeiros pedindo ajuda. Os militares conseguiram remover o objeto sem precisar cortar. Apesar do susto, a criança passa bem.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)