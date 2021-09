Criança fica com panela de pressão presa na cabeça e é levada a UPA

Um menino de dois anos ficou com a cabeça presa em uma panela de pressão na tarde deste sábado (18) na cidade de Granja, no Ceará, e foi encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. A panela foi retirada pelos próprios pais quando a criança dormiu após ser medicada na unidade médica. Com informações do G1 Ceará.

A mãe do garoto, Keciane Silva, explicou que o pequeno João Pedro colocou a panela de pressão na cabeça para brincar de "bumba meu boi" e não conseguiu mais tirar. "Foi aí que começou o desespero. A cabecinha dele começou a ficar inchada e quanto mais eu e o pai dele tentávamos tirar mais ele se desesperava", relata.

A criança chegou à UPA bastante agitada, segundo informações do médico José William. "Não conseguimos retirar a panela, a princípio. Fiz duas medicações para evitar que tivesse edema. Acionamos os bombeiros, mas a criança só se acalmou quando ficou na companhia dos pais, momento em que dormiu e o edema diminuiu. A mãe e o pai então conseguiram retirar a panela da cabeça dele", explicou.

"Em um momento de descuido me vi em uma situação que não desejo a ninguém. Quero agradecer a todos os profissionais da UPA e aos bombeiros que mantiveram a calma e fizeram tudo para que desse certo", disse a mãe.

Passado o susto, ela fez um alerta aos pais para que vigiem seus filhos a fim de evitar incidentes como este.