Menina de 6 anos fica com a cabeça entalada em panela de pressão

Quando dizem que criança precisa ser vigiada 24 horas por dia, não se está mentindo. Uma menina de 6 anos ficou com uma panela de pressão entalada na cabeça. O caso foi noticiado pelo programa “Encontro” desta terça-feira (17).

A menina contou que estava brincando de cozinheira e decidiu fingir que a panela era um chapéu de chefe, mas o objeto acabou ficando preso. Joelma, a mãe, que não estava em casa quando a filha aprontou, resolveu levar a garota para uma unidade de pronto atendimento (UPA). Mas a médica do local não conseguiu tirar a panela da cabeça de Anna e encaminhou a garota para o Corpo de Bombeiros. A mãe da menina filmou todo esse processo, sempre com muito bom humor.

"Quando eu cheguei, ela já estava nervosa. O sol quente do Piauí, a madrinha dela tentando tirar a panela colocou óleo na testa. A avó dela já tinha tomado dois remédios para pressão. Se eu me desesperar, se eu me estressar, iria ser pior. Nesse dia eu estava muito calma, fiz uma chamada de vídeo para mostrar para o pai dela e ele me deu outra dor de cabeça", contou Joelma. Ela também disse que estava se mantendo tranquila para conseguir acalmar a filha.

A mãe conseguiu fazer isso em quase todos os momentos e a pequena só se desesperava quando tentavam tirar a panela da cabeça dela e começava a doer. Para a sorte de Anna, os bombeiros demoraram cerca de um minuto para desentalar a panela e fizeram isso empurrando o utensílio de cozinha de trás para frente.

Fátima Bernardes perguntou se a menina se arrependeu de colocar a panela na cabeça. "Ainda não, ainda vou colocar", disse a menina sapeca. "Ela apronta muito, bastante. Minha filha é abençoada", brincou Joelma.