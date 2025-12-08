Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Bombeiros resgatam 17 pessoas de casarão que desabou no Rio

Onze sofreram ferimentos leves

Agência Brasil
fonte

Onze pessoas, com ferimentos leves, foram liberadas no local. Seis foram encaminhadas para unidades hospitalares. (Foto: Bombeiros | RJ)

Dezessete pessoas foram resgatadas com vida do desabamento de um casarão na rua Tavares Bastos, no Catete, na zona sul do Rio de Janeiro, na madrugada desta segunda-feira (8). 

Não há mais registro de desaparecidos sob os escombros.

Onze pessoas, com ferimentos leves, foram liberadas no local. Seis foram encaminhadas para unidades hospitalares.  

Vítimas sob estruturas

Cerca de 50 militares do Corpo de Bombeiros atuaram na ocorrência, incluindo integrantes do Grupo de Operações Especiais (Goesp) e do Grupamento de Operações com Cães (Gbresc), com apoio de drones com câmera térmica que ajudaram a identificar a localização das vítimas sob as estruturas.

A Defesa Civil do Rio também está na área do desabamento para avaliar os danos estruturais do prédio e as condições das edificações vizinhas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Brasil

Brasileiro criador do 'Aedes' que bloqueia dengue é eleito pela Nature

Luciano Moreira entrou na lista dos cientistas mais influentes de 2025

08.12.25 18h12

CNU 2025

Cadernos das provas discursivas do CNU 2025 já estão disponíveis

Resultados preliminares serão divulgados em janeiro

08.12.25 18h05

Brasil perde para Noruega no Mundial feminino de handebol e encara a Alemanha nas quartas

07.12.25 19h52

Brasil

TSE encerra teste público de segurança das urnas eletrônicas

Especialistas em tecnologia testaram segurança nos equipamentos

05.12.25 19h45

MAIS LIDAS EM BRASIL

CRIME

Mulher é estuprada durante cirurgia e flagra abusador ao acordar de sedação

O crime aconteceu em Cuiabá, no Mato Grosso, no dia 2 de dezembro. A vítima passava por procedimento cirúrgico após acidente de motocicleta e o homem foi preso

07.12.25 9h34

BRASIL

Padre de 38 anos é encontrado morto em Casa Paroquial

Júlio César Agripino atuava na Paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Carmo do Rio Claro, em Minas Gerais

07.12.25 10h31

BRASIL

Hoje é feriado de quê? Saiba o que é celebrado em 8 de dezembro

A data foi instituída como festiva pela Igreja Católica em 1854

08.12.25 9h24

FISCALIZAÇÃO

Anvisa determina suspensão de tônico capilar e apreensão de cosméticos

Agência determinou ainda a proibição de 30 medicamentos

08.12.25 15h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda