Bombeiros encontram corpo 30 meses após tragédia de Brumadinho

30 meses depois da tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, que registrou 270 mortes, o Corpo de Bombeiros resgatou um corpo onde a barragem do Córrego do Feijão se rompeu, em 2019. As informações são do G1/MG.

O corpo encontrado pelos Bombeiros é de um homem, sem nome ou idade identificada. No dia 14 de janeiro, a corporação havia localizado um fêmur, desde então nenhum outro fragmento humano foi encontrado.

"Pelo estado de integridade de corpo há uma forte possibilidade de se tratar de uma nova identificação, o que evidentemente só poderá ser concluído depois do trabalho da perícia da Polícia Civil", informou o Corpo de Bombeiro em nota.

