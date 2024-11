Bombeiros de Pernambuco abrem investigação após gato morrer durante resgate; vídeo

Um resgate de animal no município de Triunfo, em Pernambuco, terminou de forma trágica e levantou uma onda de críticas nas redes sociais. Na última sexta-feira (8), o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) tentou resgatar um gato que estava no topo de uma árvore de cerca de 35 metros de altura, mas, após o uso de um jato de água para tentar incentivar o animal a descer, o gato acabou caindo e não resistiu aos ferimentos.

A operação, que começou no dia 5 de novembro, teve diversos obstáculos. Moradores locais acionaram os bombeiros após perceberem o gato preso no pinheiro. Nos três dias seguintes, equipes tentaram diversos métodos de resgate, incluindo o uso de andaimes. No entanto, a altura e a fragilidade dos galhos impossibilitaram que os bombeiros alcançassem o animal de forma segura.

VEJA MAIS

No último dia de tentativas, uma equipe optou pelo uso de um jato de água para estimular o gato a descer. Para prevenir uma possível queda, uma lona foi posicionada por pessoas no solo. No entanto, o animal caiu do lado oposto da proteção, sofrendo ferimentos graves. Apesar de ser imediatamente levado a uma clínica veterinária, o gato não sobreviveu.

O incidente ganhou repercussão nas redes sociais após a divulgação de um vídeo que mostra o momento em que o gato é atingido pelo jato de água e cai da árvore. Internautas criticaram a abordagem e questionaram o uso de um método que poderia expor o animal a riscos. Em resposta às críticas, o CBMPE emitiu uma nota lamentando o ocorrido.

"A corporação lamenta profundamente a perda. Cada operação é conduzida com o máximo de cuidado e dedicação. Infelizmente, a altura extrema da árvore e a fragilidade da vegetação impediram uma abordagem mais próxima e segura", declarou o Corpo de Bombeiros de Pernambuco.

Diante da repercussão, o Comando Geral do CBMPE determinou a abertura de um procedimento administrativo para apurar as condutas adotadas na operação. Uma comissão também foi designada para revisar os protocolos de atendimento em ocorrências de resgate de animais, com o objetivo de prevenir tragédias semelhantes.

"A Corporação reafirma seu compromisso com a salvaguarda de vidas e do patrimônio, buscando constantemente o aprimoramento de seus militares e dos procedimentos adotados para que casos como este não voltem a ocorrer", concluiu o CBMPE em nota oficial.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)