Bolsonaro diz que não cobrará passaporte de vacinação para estrangeiros

Na última quinta-feira (02), o presidente Jair Bolsonaro afirmou que não exigirá certificado de vacinação de viajantes estrangeiros, mas o embarque de voos de seis países africanos continua cancelado. As informações são do Bora Brasil.

O Brasil já tem cinco casos confirmados da nova variante ômicron. Dois contaminados, em Brasília, viajaram à África do Sul e retornaram ao Brasil no último sábado (27). Ambos vacinados com a terceira dose.

Cerca de 325 brasileiros pediram ajuda ao governo para voltar da África e aguardam que o Ministério das Relações Exteriores, junto às embaixadas resolvam a situação. Ainda de acordo com o Itamaraty, não há previsão de voos de repatriação.