Bolsa Família: veja o calendário de pagamento do benefício em maio

O pagamento da quarta parcela de 2023 do Bolsa Família se encerrou na última sexta-feira (28). Ao todo, mais de 21 milhões de brasileiros receberam o benefício, que teve o maior valor médio de sua história, chegando a R$670,49. A nova parcela do auxílio já tem data para novos pagamentos e poderá ser conferida a seguir:

VEJA MAIS

Calendário do Bolsa Família em maio

O pagamento do Bolsa Família é realizado de acordo com o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS) dos beneficiários. Veja o calendário de maio:

NIS com final 1 - 18 de maio;

NIS com final 2 - 19 de maio;

NIS com final 3 - 22 de maio;

NIS com final 4 - 23 de maio;

NIS com final 5 - 24 de maio;

NIS com final 6 - 25 de maio;

NIS com final 7 - 26 de maio;

NIS com final 8 - 29 de maio;

NIS com final 9 - 30 de maio;

NIS com final 0 - 31 de maio.

Em abril, a Bahia foi o estado com o maior número de beneficiários do Bolsa Família, com pouco mais de 2,5 milhões de pessoas recebendo o benefício. O Governo Federal gastou cerca de R$14 bilhões com essa parcela do auxílio, que tem valor mínimo de R$600.

O pagamento de uma parcela adicional de R$150 para cada criança de até 6 anos que compõem o núcleo familiar chegou a ser distribuída para cerca de 8,6 milhões de crianças. Mais de 5,5 mil municípios foram atendidos, com cerca de 81% dos núcleos familiares tendo mulheres como responsáveis familiares.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)