Bolsa Família: mais de 1,3 milhão de famílias paraenses receberam o benefício em abril

Com mais de 21 milhões de famílias contempladas, o Bolsa Família encerrou na última sexta-feira (28) o pagamento da parcela de abril para seus beneficiários. Somente no Pará, mais de 1,3 milhão de famílias receberam o pagamento, que tem valor mínimo de R$600 e chegou a média de R$686 na região Norte, a segunda maior do Brasil.

O benefício do Governo Federal chegou ao maior valor médio da história do programa em abril: R$670,49. A quarta parcela do ano foi paga entre os dias 14 e 28 de abril. Somente no Norte, foram 2,5 milhões de famílias beneficiadas, totalizando cerca de R$1,7 bilhão em recursos distribuídos na região.

O Pará lidera o número de beneficiários na região. Veja o número de famílias contempladas por estado da região Norte:

Pará - 1.351.786 famílias;

Amazonas - 634.358 famílias;

Tocantins - 156.213 famílias;

Acre - 131.190 famílias;

Rondônia - 125.710 famílias;

Amapá - 25.363 famílias;

Roraima - 67.159 famílias.

Quem pode se inscrever no Bolsa Família?

Para receber o Bolsa Família, a família interessada deve realizar a inscrição no CadÚnico. Tem direito ao benefício as famílias com renda familiar per capita mensal igual ou inferior a R$218. Atualmente, cerca de 22 milhões de pessoas são contempladas com o Bolsa Família.

Como consultar o Bolsa Família?

O Bolsa Família poderá ser consultado através dos seguintes canais:

Aplicativo Bolsa Família;

Central de atendimento CAIXA, pelo telefone 111 ;

; Atendimento CAIXA ao cidadão, pelo telefone 0800-726-02-07.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)