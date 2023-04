Bolsa Família: parcela de abril começa a ser paga nesta sexta (14); veja o calendário

Mais de 21 milhões de famílias receberão a quarta parcela do Bolsa Família em 2023, a partir desta sexta-feira, 14 de abril. Com valor mínimo de R$600, o benefício é destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social e tem como objetivo contribuir para a superação da pobreza.

VEJA MAIS

Calendário do Bolsa Família em abril

O calendário do Bolsa Família varia de acordo com o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS) dos beneficiários. O pagamento começou nesta sexta-feira (14) e seguirá até o dia 28 de abril. Confira as datas:

NIS com final 1 - 14 de abril;

NIS com final 2 - 17 de abril;

NIS com final 3 - 18 de abril;

NIS com final 4 - 19 de abril;

NIS com final 5 - 20 de abril;

NIS com final 6 - 24 de abril;

NIS com final 7 - 25 de abril;

NIS com final 8 - 26 de abril;

NIS com final 9 - 27 de abril;

NIS com final 0 - 28 de abril.

O pagamento do benefício chegará a cerca de 10 milhões de beneficiários no Nordeste, região que tem o maior número de pessoas que recebem o Bolsa Família. Somente na Bahia, mais de 2,5 milhões de famílias receberão o pagamento do benefício, que chegou a maior média mensal da história do Brasil: R$670,49.

Desde março, quando o Auxilio Brasil (programa criado durante o governo Jair Bolsonaro) voltou a se chamar Bolsa Família, mais de 800 mil novas famílias foram incluídas no benefício, sendo 113 mil somente neste mês de abril.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)