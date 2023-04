Bolsa Família: confira o calendário de abril, veja quem tem direito e como se inscrever no benefício

Todos os meses, mais de 21 milhões de famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade social recebem o Bolsa Família, benefício com valor mínimo de R$600 que tem como objetivo contribuir para a superação da pobreza.

Em 2023, o Governo Federal realizou o relançamento do benefício, que havia sido batizado de Auxílio Brasil pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Em março, primeiro mês após sua retomada, o repasse chegou a R$14 bilhões, se tornando o mais investimento do Governo Federal em um programa de transferência de renda, além de pagar, em média, R$670 para as famílias brasileiras.

Neste mês de abril, o pagamento do benefício começará na próxima sexta-feira, 14 de abril, e seguirá até o dia 28 do mesmo mês. O dia de recebimento varia conforme o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS) do beneficiário. Veja as datas:

NIS com final 1 - 14 de abril;

NIS com final 2 - 17 de abril;

NIS com final 3 - 18 de abril;

NIS com final 4 - 19 de abril;

NIS com final 5 - 20 de abril;

NIS com final 6 - 24 de abril;

NIS com final 7 - 25 de abril;

NIS com final 8 - 26 de abril;

NIS com final 9 - 27 de abril;

NIS com final 0 - 28 de abril.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Tem direito ao Bolsa Família os cidadãos que tenham renda familiar per capita de até R$218 mensais. Para calcular o valor, é necessário somar a renda familiar e dividir pelo número de membros da família. Caso o número seja igual ou inferior a R$218, o cidadão está apto a receber o benefício. Veja um exemplo:

Maria recebe um salário mínimo (R$1302) e é a única provedora de sua casa, onde moram seu marido, sua mãe e três filhos. Como a família tem seis membros (Maria e mais cinco pessoas que moram com ela), é necessário dividir a renda total pelo número de pessoas na casa. Neste caso, o valor é de R$217, inferior ao máximo requerido para a concessão do benefício. Ou seja: Maria está apta para solicitar o Bolsa Família

Como se inscrever no Bolsa Família?

Para se inscrever no Bolsa Família é necessário, primeiramente, estar inscrito no Cadastro Único, com dados atualizados. O cadastro poderá ser feito nos postos de atendimento de assistência social dos municípios, como o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). Para isso, é preciso ter em mãos o CPF ou o título de eleitor.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)