Bolsa Família: mais de 7 milhões irão receber cartão de débito pela CAIXA

A Caixa Econômica Federal anunciou na última quinta-feira (27) que irá emitir cerca de 7,6 milhões novos cartões de débito para os beneficiários do Bolsa Família que ainda não possuem cartão com esta finalidade.

Segundo o titular do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate a Fome, Wellington Dias, a emissão dos novos cartões tem como objetivo facilitar a utilização do auxílio por parte dos beneficiários:

“Quando falamos de Bolsa Família, falamos de extrema pobreza. São pessoas que têm dificuldade para se deslocar às agências mais distantes e aos mercados de outras cidades”, explicou o ministro. O investimento da pasta com a emissão dos novos cartões será de pouco mais de R$81,05 milhões.

Somente em março e abril, quase um milhão de cartões do Bolsa Família foram emitidos, sendo 749 mil de débito. Os beneficiários que possuem Poupança Digital ou Poupança Social Digital receberão o cartão de débito, enquanto os cidadãos que não possuem conta bancária recebem um cartão social, que não possui chip, mas permite o saque a partir da plataforma social.

A parcela de abril do Bolsa Família pagou o maior valor médio de sua história, chegando a pouco mais de R$670. Com um mínimo de R$600 e parcelas de R$150 para cada membro familiar com até seis anos de idade, o Governo Federal gastou mais de R$14 bilhões somente com a parcela do último mês. “São 14 bilhões circulando todos os meses, em todo o país”, completou Wellington Dias.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)