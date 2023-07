Bolsa Família diminuiu? Entenda os motivos e saiba o que fazer

Milhares de brasileiros se surpreenderam ao checar o extrato de pagamentos do Bolsa Família para este mês de julho. É que muitas pessoas notaram que o valor do benefício diminuiu este mês, deixando muitas famílias espantadas com a mudança.

A diminuição vem ocorrendo desde o último mês de junho, quando alterações foram implementadas pelo Governo Federal. Uma delas é a Regra de Proteção, que diminui 50% do valor do benefício em alguns casos.

O que é a Regra de Proteção do Bolsa Família?

A Regra de Proteção do Bolsa Família foi uma maneira encontrada pela gestão do programa para dar um pouco mais de segurança para as famílias que recebem o benefício mas buscam novas oportunidades no mercado de trabalho.

Com a regra, caso a renda familiar mensal ultrapasse o valor máximo estipulado pelo benefício (R$218 por pessoa), a família continuará recebendo o benefício, com uma redução de 50% no valor, ou seja: a parcela do Bolsa Família cai pela metade.

O pagamento reduzido será mantido por até dois anos, desde que a renda familiar não ultrapasse o teto mensal de R$660 por pessoa. Em junho, quando a regra foi colocada em prática, mais de 730 mil famílias foram impactadas pela mudança.

Mas não é preciso se assustar: o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) garantiu que, caso a renda familiar volte a diminuir neste período de dois anos, a família pode procurar um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) em sua cidade e atualizar as informações de renda para voltar a receber o valor total.

Pagamento recorde em junho e novos adicionais

Mesmo com a redução para milhares de beneficiários, o Bolsa Família atingiu o valor médio recorde de toda sua história: R$705,40. O benefício chegou para mais de 21 milhões de famílias e teve um grande aumento no valor após a implementação de dois novos adicionais:

O Benefício Primeira Infância, que paga R$150 por criança com idade entre 0 e 6 anos;

por criança com idade entre 0 e 6 anos; O Benefício Variável Familiar, que adiciona R$50 a parcela do benefício por cada gestante ou jovem com idade entre 7 e 17 anos que faz parte do núcleo familiar.

Calendário do Bolsa Família em julho

O calendário do Bolsa Família para julho já foi divulgado e o pagamento será distribuído nos últimos dez dias úteis do mês. A parcela será recebida de acordo com o dígito final Número de Inscrição Social (NIS) do beneficiário. Veja as datas:

Final do NIS em 1 - 18 de julho;

Final do NIS em 2 - 19 de julho;

Final do NIS em 3 - 20 de julho;

Final do NIS em 4 - 21 de julho;

Final do NIS em 5 - 24 de julho;

Final do NIS em 6 - 25 de julho;

Final do NIS em 7 - 26 de julho;

Final do NIS em 8 - 27 de julho;

Final do NIS em 9 - 28 de julho;

Final do NIS em 0 - 31 de julho.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)