Bolsa Família: Pará tem mais de 1,3 milhão de beneficiários; veja como receber

Pago para mais de 21 milhões de famílias em todo o Brasil, o Bolsa Família chegou para 1.351.356 famílias no Pará, no último mês de junho. O benefício, relançado em março deste ano, tem pagamento mínimo de R$ 600 e dois adicionais novos. Em junho, o auxílio atingiu um novo valor médio recorde: R$ 705,40.

Além de ter sido pago para mais de 1,3 milhão de famílias paraenses em junho, o Bolsa Família também chegou para mais de 2,5 milhões de famílias de toda a região Norte. Em primeiro lugar, a região Nordeste tem mais de 9,7 milhões de beneficiários, enquanto a região Sudeste — segunda maior — tem mais de 6,3 milhões.

Novos adicionais do Bolsa Família

O Bolsa Família atinge o valor recorde após a inclusão de um novo adicional no pagamento do benefício. Agora, o auxílio conta com o Benefício Primeira Infância, que concede R$ 150 a mais para cada criança com idade entre 0 e 6 anos na família, e o Benefício Variável Familiar, no valor de R$ 50, para gestantes e jovens entre 7 e 17 anos de idade.

Somente no Pará, mais de 600 mil crianças receberam o adicional de R$ 150, totalizando R$ 93 milhões investidos pelo Governo Federal, e mais de 1 milhão de pessoas receberam o Benefício Variável Familiar.

Como receber o Bolsa Família?

Para receber o benefício, o cidadão deverá estar inscrito no CadÚnico. É possível realizar um pré-cadastro via aplicativo do Cadastro Único ou site, sendo necessário comparecer em um Posto de Atendimento ao Cadastro Único em até 240 dias para apresentar os documentos necessários e complementar as informações.

É possível encontrar o Centro de Referência a Assistência Social mais próximo através do Mapa Estratégico para Políticas de Cidadania, do Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)