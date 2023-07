Bolsa Família: veja os dias de pagamento em julho e saiba quem tem direito

Com mais de 21 milhões de beneficiários, o Bolsa Família segue o calendário de pagamentos em julho. O benefício, com valor mínimo de R$ 600, foi relançado em março deste ano e atingiu o maior valor médio da sua história em junho: R$ 705,40.

VEJA MAIS

O pagamento do Bolsa Família é feito costumeiramente nos últimos dez dias úteis do mês. Com a inclusão de dois novos adicionais ao benefício, o benefício também atingiu o maior valor investido pelo Governo Federal em toda sua história: R$ 14,9 bilhões.

Calendário do Bolsa Família em julho:

O pagamento do Bolsa Família começará no dia 18 e seguirá até o dia 31 deste mês. O depósito é feito de acordo com o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS) dos beneficiários. Veja as datas:

Final do NIS em 1 - 18 de julho;

Final do NIS em 2 - 19 de julho;

Final do NIS em 3 - 20 de julho;

Final do NIS em 4 - 21 de julho;

Final do NIS em 5 - 24 de julho;

Final do NIS em 6 - 25 de julho;

Final do NIS em 7 - 26 de julho;

Final do NIS em 8 - 27 de julho;

Final do NIS em 9 - 28 de julho;

Final do NIS em 0 - 31 de julho.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Para receber o Bolsa Família, a família interessada deve ter renda mensal de até R$ 218 por pessoa. Isso significa dizer que o cidadão que deseja solicitar o benefício deve, primeiramente, somar a renda total da família no mês e dividir pelo número de pessoas da casa: se esse valor não ultrapassar R$ 218, o beneficiário tem direito a requerer o Bolsa Família. Veja um exemplo:

Maria recebe R$ 1.320, o salário mínimo nacional. Ela mora com quatro filhos e seus pais idosos, todos dependentes de seu salário. Maria deve dividir o que recebe mensalmente (R$ 1.320) pelo número de pessoas na sua casa (7). Nesse caso, a renda mensal da família de Maria é de R$ 188, tornando-os elegíveis para o recebimento do Bolsa Família.

Novos adicionais do Bolsa Família

Além de pagar R$ 142 por pessoa e o valor mínimo de R$ 600, o Bolsa Família conta com dois adicionais novos, lançados nos últimos meses:

Benefício Primeira Infância : no valor de R$ 150 por criança, o adicional é voltado para famílias que tenham em sua composição crianças com até seis anos.

: no valor de R$ 150 por criança, o adicional é voltado para famílias que tenham em sua composição crianças com até seis anos. Benefício Variável Familiar: no valor de R$ 50 por pessoa, o adicional é pago para famílias que tenham gestantes, lactantes e crianças e adolescentes com idade entre sete e 17 anos.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)