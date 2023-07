Auxílio jovem? Bolsa Família paga adicional para novo grupo a partir de junho; entenda

O programa Bolsa Família recebeu mais um adicional, pago a partir do último mês. Lançado novamente em março deste ano, a última parcela do benefício atingiu o maior valor médio da sua história: R$705,40. Com as novas mudanças, o investimento do Governo Federal chegou a quase R$15 bilhões somente na parcela de junho.

Mais de 21 milhões de famílias receberam o benefício no mês passado. A partir de junho, um adicional voltado para gestantes e jovens com idades entre 7 e 17 anos passou a ser pago pelo Governo Federal, no valor de R$50. Além do novo adicional, os beneficiários do Bolsa Família recebem R$142 por pessoa, mínimo de R$600 e adicional de R$150 para crianças com idade entre 0 e 6 anos.

O novo adicional vem sendo chamado popularmente de “auxílio jovem”, mas foi batizado de Benefício Variável Familiar. Com o novo pagamento, quase 10 milhões de famílias passaram a receber, a partir de junho, mais do que recebiam em maio.

Valor do Bolsa Família e pagamento de adicionais

Com o relançamento do Bolsa Família, o Governo Federal garantiu o pagamento mínimo de R$600 por família. O benefício soma R$142 por integrante da família e é complementado com os seguintes adicionais:

Benefício Primeira Infância : no valor de R$150 por criança, o adicional é voltado para famílias que tenham em sua composição crianças com até seis anos.

: no valor de R$150 por criança, o adicional é voltado para famílias que tenham em sua composição crianças com até seis anos. Benefício Variável Familiar: no valor de R$50 por pessoa, o adicional é pago para famílias que tenham gestantes, lactantes e crianças e adolescentes com idade entre sete e 17 anos.

Caso o valor a ser recebido pela família não atinja o mínimo estipulado, o pagamento do benefício será de R$600, como dito anteriormente.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Para receber o Bolsa Família, a família interessada deve ter renda mensal de até R$218 por pessoa. Isso significa dizer que o cidadão que deseja solicitar o benefício deve, primeiramente, somar a renda total da família no mês e dividir pelo número de pessoas da casa: se esse valor não ultrapassar R$218, o beneficiário tem direito a requerer o Bolsa Família. Veja um exemplo:

Maria recebe R$1320, o salário mínimo nacional. Ela mora com quatro filhos e seus pais idosos, todos dependentes de seu salário. Maria deve dividir o que recebe mensalmente (R$1320) pelo número de pessoas na sua casa (7). Nesse caso, a renda mensal da família de Maria é de R$188, tornando-os elegíveis para o recebimento do Bolsa Família.

