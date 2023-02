Bolsa Família: confira o calendário do benefício para fevereiro

O Bolsa Família é um programa de distribuição direta de renda que visa combater a pobreza e a desigualdade social no Brasil. O seu pagamento é mensal, com valor mínimo de R$ 600. Atualmente, mais de 20 milhões de pessoas recebem o benefício.

VEJA MAIS

Neste mês de fevereiro, a segunda parcela do Bolsa Família começará a ser distribuída mais cedo, por conta dos feriados de Carnaval. Os pagamentos começam no dia 13 de fevereiro e seguem até o dia 28 do mesmo mês.

Calendário do Bolsa Família em fevereiro

NIS final 1 - 13 de fevereiro;

NIS final 2 - 14 de fevereiro;

NIS final 3 - 15 de fevereiro;

NIS final 4 - 16 de fevereiro;

NIS final 5 - 17 de fevereiro;

NIS final 6 - 22 de fevereiro;

NIS final 7 - 23 de fevereiro;

NIS final 8 - 24 de fevereiro;

NIS final 9 - 27 de fevereiro;

NIS final 0 - 28 de fevereiro.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Tem direito ao benefício as famílias inscritas no Cadastro Único que estão em situação de pobreza ou extrema pobreza. Além disso, famílias que têm beneficiários do BPC também têm direito ao programa de distribuição de renda, desde que cumpram os requisitos. A inscrição no CadÚnico deve ter sido atualizada nos últimos dois anos.

Qual o valor do Bolsa Família?

O benefício tem um valor mínimo de R$ 600, mas pode ter adicionais de acordo com alguns requisitos. Em média, as famílias beneficiárias do Bolsa Família recebem R$ 614,21. Um adicional de R$ 150 para crianças de até seis anos também é pago para as famílias que têm direito ao auxílio.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)