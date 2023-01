Bolsa Família 2023: quem recebe o benefício hoje? Confira o calendário desta quinta-feira (19/01)

A primeira parcela de 2023 do Bolsa Família começará a ser paga na quarta-feira, 18 de janeiro. O pagamento do benefício ocorre de acordo com o algarismo final do Número de Identificação Social (NIS), sem o dígito. Mesmo com a mudança, os beneficiários ainda receberão o piso de R$ 600.

Calendário de pagamento do Bolsa Família em janeiro de 2023

Final do NIS 1 - 18 de janeiro;

Final do NIS 2 - 19 de janeiro;

Final do NIS 3 - 20 de janeiro;

Final do NIS 4 - 23 de janeiro;

Final do NIS 5 - 24 de janeiro;

Final do NIS 6 - 25 de janeiro;

Final do NIS 7 - 26 de janeiro;

Final do NIS 8 - 27 de janeiro;

Final do NIS 9 - 30 de janeiro;

Final do NIS 0 - 31 de janeiro.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Tem direito ao benefício as famílias que estejam em situação de pobreza ou extrema pobreza. Isso significa que é necessário que a renda familiar per capita seja igual ou inferior a R$210. Além de preencher os requisitos de renda, é necessário que a família esteja inscrita no Cadastro Único.

Como consultar o Bolsa Família?

Para consultar o Bolsa Família, é necessário que o cidadão utilize o aplicativo Auxílio Brasil Gov.br ou o aplicativo Caixa Tem. Através destes, é possível consultar a disponibilidade do benefício, valor das parcelas e data de pagamento. Além disso, é possível tirar dúvidas pelo telefone do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (121) ou pelo Canal de Atendimento da Caixa (telefone 111).

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)