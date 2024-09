Boi invade escola, entra em sala de aula e fere duas crianças

Na última sexta-feira (13/9), um boi invadiu uma escola de educação infantil, no município de Caratinga, na região do Vale do Rio Doce, a mais de 300 km de Juiz de Fora, em Minas Gerais. O animal feriu duas crianças e entrou em uma sala de aula, onde quebrou mesas e cadeiras.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para resgatar o boi. O incidente ocorreu durante o período de entrada dos alunos na Escola Municipal Doutor Maninho, evacuados para uma unidade de saúde próxima.

O resgate foi concluído por volta das 15h. As equipes que participaram da ação não conseguiram identificar o proprietário do animal, que foi encaminhado para cuidados pela equipe de zoonoses da Prefeitura de Caratinga.