Cavalos invadem agência lotérica e colocam clientes para correr

Um caso que não chega a ser exatamente inusitado, pois situação semelhante já foi registrada este ano em uma cidade da Paraíba, virou assunto do dia pela reação das pessoas. Dois cavalos invadiram uma agênicia lotérica de Parintins, no Amazonas, e assustaram os clientes. O caso ocorreu na última terça-feira (28) e foi gravado por câmeras de segurança. O caso foi reportado pelo Portal do Holanda.

As imagens mostram uma fila de clientes aguardando por atendimento no local e, ao perceberem a chegada repentina dos animais acabam por sair correndo do estabelecimento, sem saber direito o que fazer. Momentos depois os cavalos saem espontaneamente da loteria, atravessam a rua e ganham o passeio público, onde parecem ficar mais à vontade.