Black Friday: saiba por que o período é importante para o comércio

A Black Friday é um evento de grande importância para o varejo por oferecer a oportunidade de aumentar significativamente o faturamento das lojas que entram no clima sazonal. Não somente as lojas saem ganhando, como ainda os consumidores que conseguem adquirir produtos e serviços a preços mais acessíveis, movimentando o mercado como um todo.

Conforme pesquisa realizada pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (ABECS) e DataFolha, especialistas apontam que o custo de aquisição dos clientes este ano deve aumentar em 10% com relação ao ano de 2022.

Ainda com base no levantamento, cerca de 49% dos consumidores pretendem realizar compras na Black Friday.

Quanto a Black Friday deve movimentar em 2023?

A pesquisa da Abecs junto com o DataFolha também apontou que a Black Friday de 2023 deve movimentar mais de R$ 15,5 bilhões tanto no mercado físico quanto no mercado digital, que representa a maior parcela dessas compras.

Dentre as formas de pagamento que devem ser utilizadas no período, o cartão de crédito fica com 44% das intenções; o Pix fica com 33%; dinheiro em espécie, 27%; cartão de débito com 22% e boleto com 5%.

Como aproveitar melhor as ofertas da Black Friday?

Alguns processos são fundamentais para que o cliente consiga aproveitar melhor as ofertas durante o período da Black Friday. Confira:

Planejamento

A Black Friday ocorre quase no final do ano, então é possível fazer um planejamento desde os primeiros meses para que não passe "perrengue" no dia.

Comparadores de preço

Os sites de comparação de preços são ótimos para ajudar na decisão da compra. Nessas plataformas, é possível filtrar os produtos por categorias, marcas, valores e outras especificações.

Uso de cupons de desconto

Algumas lojas e sites oferecem cupons de desconto para compras online.

Limite de gastos

Definir um teto de gastos é importante para que as compras sejam feitas dentro de um controle das despesas, sem entrar no vermelho com isso.

Quanto tempo dura a Black Friday?

Oficialmente, a Black Friday ocorre na última sexta-feira do mês de novembro, todos os anos. Em 2023, a data oficial será no dia 24.

Mesmo que o período de promoções tenha um dia específico, é comum que as ofertas ocorram durante todo o mês de novembro, em diversas lojas e vários segmentos, divididos entre produtos e serviços.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão