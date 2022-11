Black Friday no Brasil fica abaixo das expectativas

A Black Friday deste ano ficou abaixo das expectativas do mercado. O período de promoções, que considera vendas de quinta-feira (24), às 0h00, até as 19h desta sexta-feira (25), fechou com o faturamento de mais de R$3,1 bilhões, valor 34,18% menor que no mesmo período do ano passado.

Os dados divulgados nacionalmente são do monitoramento Hora a Hora da Confi Neotrust, empresa de inteligência de dados com foco em e-commerce em parceria com a ClearSale. Segundo o balanço, as categorias que mais faturaram na Black Friday foram: Eletrodoméstico, telefonia, eletrônicos, informática, moda e acessórios.

LEIA MAIS:

Do período da 0h da quinta-feira (24) até a tarde desta sexta-feira (25), o e-commerce brasileiro movimentou mais de R$ 3,1 bilhões em transações, com um ticket médio de R$ 657,27 – ambos os dados são 34,18% e 8,29% menores do que o ano passado, respectivamente.

"Estamos vendo uma Black Friday bem fraca no e-commerce brasileiro, com resultados abaixo do ano anterior quando comparamos com o mesmo período. A queda tem atingido não somente o faturamento, mas também o número de pedidos vendidos e o ticket médio. Uma categoria que se destacou até agora é a de eletrodomésticos – que está à frente da categoria de telefonia que perdeu 5 pontos percentuais de participação em relação ao mesmo período em 2021. Além de eletrodomésticos, as categorias Moda e Acessórios também estão se destacando" comenta a Head de Inteligência da Confi Neotrust, Paulina Dias.

Meios de pagamentos mais utilizados na Black Friday

Em relação aos meios de pagamentos durante a Black Friday os mais utilizados no e-commerce foram: cartão de crédito (47,90%), seguido e-wallet, cashback, débito e (26,82%); já o PIX, uma grande tendência para este ano, somatiza 15,58%, e o boleto bancário perde espaço atingindo 9,70%.