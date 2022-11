Black Friday se estende até domingo em Belém

As promoções da Black Friday animaram lojistas de Belém, que devem prolongar a oferta de descontos ao longo de todo o final de semana. Na manhã desta sexta-feira, 24, a mobilização era grande nos comércios de diferentes ramos - desde eletrodomésticos, móveis, lojas de confecções, calçados e até em supermercados -, que embarcaram na ação promocional para atrair mais clientes e aumentar o faturamento no final do ano.

LEIA MAIS:

Reginaldo Jr., que é CEO de uma rede de lojas de colchões, sofás e outros artigos do lar, estava animado com o evento e preparou as quatro lojas que funcionam em Ananindeua, Icoaraci e nos bairros da Pedreira e Campina para um horário de atendimento diferenciado, que vai das 7h às 19h na sexta e no sábado e das 7h às 16h no domingo. “Hoje, às 7h20 já tinha cliente na porta da loja e comprando”, contou o empresário que acredita em um incremento das vendas em até 12% na data na comparação com o ano passado. “Nós fizemos um desconto nos produtos de R$ 100 a R$ 500 porque realmente a gente tem esperança que o Black Friday traga mais resultado de vendas mais expressivas nesses três dias: sexta, sábado e domingo. O nosso Natal hoje é a Black Friday”, ressaltou Reginaldo.

O empresário Reginaldo Jr. estendeu o horário de funcionamento nas quatro lojas que possui na capital (Sidney Oliveira / O Liberal)

Da mesma forma, Raquel Cabral, que é gerente de uma loja de calçados no bairro da Pedreira, estava com boas expectativas quanto ao aumento das vendas. “Estamos com valores bem acessíveis, tudo com 50% de desconto. E a promoção vai continuar até domingo ou podemos até prolongar”, adiantou ela que aposta em maior procura por produtos alusivos à Copa do Mundo, em especial camisas da seleção brasileira.

A gerente Raquel Cunha aposta que os clientes vão comprar mais com os descontos de 50% oferecidos na loja de calçados (Sidney Oliveira / O Liberal)

Ao longo da avenida Pedro Miranda, grande parte dos comércios contava com decorações especiais, anúncios em carros-som e promoções em diversos itens, principalmente para pagamento à vista, ou condições facilitadas de parcelamento, entre outras vantagens. Em uma grande rede de eletrodomésticos e outras utilidades, os estoques de televisores, máquinas de lavar e aparelhos de ar-condicionado tomavam conta da loja e os vendedores anunciavam descontos de até 80%.

No local, Maria de Nazaré Frota aproveitou para comprar um novo liquidificador para atender as necessidades domésticas. “Pesquisei bastante nas lojas que estão na Black Friday e consegui comprar mais barato e de uma marca melhor. O valor normal estava R$ 150 e saiu por R$ 120”, conta a dona de casa, que disse que guardou dinheiro visando as vantagens oferecidas nessa data.

Consumidores aproveitaram para gastar menos com os descontos da Black Friday (Sidney Oliveira / O Liberal)

Já a professora Vanice Rocha também saiu satisfeita de um estabelecimento após comprar um colchão novo com desconto de R$ 250. “Eu economizei justamente pra essa época. E daqui pretendo aproveitar as promoções nas outras lojas de produtos de beleza e supermercado. Vai ser um dia inteiro de compras”, disse a consumidora.