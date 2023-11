Bispo de Catanduva renuncia ao cargo e administrador apostólico é nomeado

Nesta quarta-feira (1º), o bispo de Catanduva (SP), dom Valdir Mamede, anunciou sua renúncia ao cargo, conforme divulgado no boletim da Sala de Imprensa do Vaticano. O comunicado oficial do Vaticano afirma que "O Santo Padre aceitou a renúncia ao governo pastoral da Diocese de Catanduva (Brasil) apresentada por S.E. Monsenhor Valdir Mamede". No entanto, os motivos por trás da renúncia não foram especificados.

Mas a imprensa local afirma que renúncia foi proposta pela Igreja, após apuração de denúncias envolvendo o bispo, envolvendo assédio moral e sexual.

A Diocese de Catanduva informou em seu site que, até a nomeação de um novo bispo e sua posse, a função de administrador apostólico será desempenhada por dom Luiz Carlos Dias, que atualmente é o bispo de São Carlos. Dessa forma, a Diocese de Catanduva será temporariamente administrada por dom Luiz Carlos Dias, enquanto a Santa Sé escolherá o próximo bispo para a região.