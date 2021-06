Bicicleta elétrica do instrutor de surfe era furtada

Um novo capítulo foi acrescentado à história envolvendo o caso da bicicleta elétrica que estava com o instrutor de surfe Matheus Ribeiro. Matheus e a namorada, Maria Faes, compraram o veículo em um site de venda de produtos usados em fevereiro, mas nunca receberam a nota fiscal. A polícia descobriu que o produto era roubado. Matheus afirma que desconhecia a origem ilícita da bicicleta. As informações foram divulgadas pelo G1.

Matheus, que é negro, foi abordado em frente a um shopping, por um casal branco, que o acusou de ter furtado o veículo deles. A polícia acabou chegando ao verdadeiro autor do crime, um homem branco com 27 passagens pela polícia, 14 por furto de bicicletas.

Mas a história não parou por aí. A polícia descobriu que a bicicleta que estava com Matheus constava como produto furtado. O instrutor de surfe diz que não sabia que a bicicleta elétrica comprada por ele e pela namorada havia sido roubada anteriormente. Ele e Maria Faes compraram o objeto de um vendedor de um site que anuncia produtos usados.

“A gente está lutando por uma inocência em um caso, e a gente vai ter que provar nossa inocência em outro. Mas a gente está disposto a falar tudo que for necessário, a provar tudo que for necessário, que a gente não comprou essa bicicleta com más intenções ou sabendo que ela era roubada”, disse Matheus. A polícia investiga o fato.

Perguntado se ele não desconfiou do preço, ele disse que não. Uma nova sai por cerca de R$ 9.000 e eles compraram por cerca de R$ 4.000, Matheus disse que achou o preço normal, pois era usada e estava pela metade do preço. E ele garante que solicitou diversas vezes a nota fiscal, mas o vendedor sempre o enrolava.