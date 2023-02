Benjamin Button: Conheça as gêmeas brasileiras com a síndrome rara

As irmãs gêmeas brasileiras Elis e Eloá Lima Carneiro foram diagnosticadas com uma síndrome rara, conhecida popularmente como doença de "Benjamin Button", devido ao filme "O curioso caso de Benjamin Button", vivido Brad Pitt. O estudante Guilherme Lago e sua mãe, a costureira Elismar Lima, foram pegos de surpresa ao precisar aprender a lidar com as dificuldades causadas pela síndrome.

As gêmeas nasceram de forma preamtura, na cidade de Roraima com apenas 32 semanas de vida. De acordo com Guilherme, elas apresentavam características normais de bebês. Porém, o cenário foi mudando nos meses seguintes. “Começamos a perceber que elas tinham a pele bem fina, as veias aparentes e as orelhas pequenas. Eu e minha mãe achamos que poderia ser pelo fato delas serem prematuras, mas começamos a investigar”, relatou o irmão.

Mas foi após uma consulta rotineira com a pediatra, que a mãe recebeu a notícia: as crianças apresentavam um atraso no desenvolvimento psicomotor e dificuldade no ganho de peso. Elis e Eloá chegaram a ser internadas com desnutrição aguda nesse período mas foram diagnosticadas com a síndrome de Huntchinson-Gilford, conhecida popularmente como síndrome de Benjamin Button.

Entenda a síndrome de Huntchinson-Gilford

A síndrome de Huntchinson-Gilford, também chamada de progéria, é um distúrbio genético e não hereditário que leva ao envelhecimento acelerado, com manifestações ainda na infância. Elas são o único caso conhecido no mundo de gêmeas com a doença. Segundo a pediatra, Charlote Buffi, responsável por acompanhar Elis e Eloá, a doença traz ainda uma dificuldade muito grande no ganho ponderal, isto é, no peso adquirido pela alimentação.

O irmão Guilherme com as gêmeas Elis e Eloá (Reprodução)

A pedriatra ressalta ainda que, apesar das limitações causadas pela progéria, as gêmeas com atenção, observação e compreensão, podem ter um tratamento bem avançado. Elas entendem o que está sendo dito e interagem dentro do possível.