Inflação em Belém ficou em 0,33% em março, puxada por Comunicação e Alimentos

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta sexta-feira (10/05) os dados do Índice nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) do mês de abril. A média nacional ficou em 0,38%, 22 pontos acima da média de março (0,16%). No ano o país já registra uma inflação acumulada de 3,69% no mês.

A região Metropolitana de Belém (RMB) registrou índices abaixo da média nacional, de 0,33%. Esse é o menor índice registrado pela capital paraense em 2024. Em Belém, os maiores índices de abril foram de Comunicação (1,10%) e alimentação e bebidas (0,77%). Ambos os índices ficaram acima da média nacional.

Confira a tabela de índices abaixo:

- Índice geral: 0,33%

1. Alimentação e bebidas: 0,77%

2. Habitação: −0,65%

3. Artigos de residência: 0,47%

4. Vestuário: 0,53%

5. Transportes: 0,24%

6. Saúde e cuidados pessoais: 0,53%

7. Despesas pessoais: 0,01%

8. Educação: 0,14%

9. Comunicação: 1,10%

VEJA MAIS

Índice Nacional

No índice nacional, os grupos Saúde e cuidados pessoais (1,16%) e Alimentação e bebidas (0,70%) foram os responsáveis pelos maiores impactos. Alta de preços dos produtos farmacêuticos (2,84%) foi a principal responsável pelo resultado do grupo Saúde e cuidados pessoais em abril.



Entre os medicamentos, as maiores altas vieram das classes de do antidiabético (4,19%), de anti-infeccioso e antibiótico (3,49%) e de hipotensor e hipocolesterolêmico (3,34%).



Já os alimentos in natura que tiveram as maiores altas de preços, destaque para o mamão, que subiu 22,76%, para a cebola, com 15,63%, para o tomate, com 14,09%, e o café moído, com 3,08%.



(Iury Costa, estagiário, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia)