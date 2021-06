Bebê tem o rosto cortado durante cesárea de emergência

Uma recém-nascida teve o lado esquerdo do seu rosto cortado durante uma cesárea de emergência, em um hospital em Denver, nos Estados Unidos. Segundo a família, a pequena Kyanni precisou levar 13 pontos. Com informações de Revista Crescer.

A mãe, Reazjhana Williams, contou que a ideia era que o parto fosse normal: “Eles me deram uma pílula para acelerar meu parto e alguns minutos depois eu estava sendo levada às pressas para uma cesariana de emergência”, lembrou. O pai da criança disse que os médicos informaram que o bebê fez um movimento repentino e que não podiam ouvir seu batimento cardíaco. Então, levaram a mãe para uma cesariana.

Depois do parto, a bebe estava com um grande corte na bochecha: “Disseram que o rosto dela estava próximo à parede da placenta”, contou o pai. “Além do fato de que o rosto do bebê foi cortado, há um monte de coisas que não estou entendendo sobre a cesariana de emergência”, disse a mãe. “E eu nunca ouvi falar de ninguém que tivesse que lidar com o rosto do bebê assim depois do parto”, afirmou ela.

Em nota, o centro médico reconheceu o problema e disse estar solucionando junto com a família. Eles disseram que, em caso de cesarianas de emergência, o foco é sempre fornecer cuidados no melhor interesse da mãe e do filho.