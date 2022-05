Bebê sofre traumatismo craniano após cair de cabeça durante o parto

Um bebê sofreu traumatismo craniano depois de cair logo após o parto, na maternidade Sofia Feldman, em Belo Horizonte. O caso aconteceu no dia 6 deste mês, mas a família divulgou o ocorrido apenas no último final de semana. A Polícia Civil investiga o caso. A recém-nascida levou 11 pontos na cabeça e precisou ser levada para o Hospital João XXIII, especializado em traumas, onde passou por cirurgia. A mãe, Josiane Marques Pereira acusa a maternidade de negligência.

VEJA MAIS

De acordo com o boletim de ocorrência, houve atraso no atendimento e o acidente foi causado devido a demora excessiva. Josiane afirmou que esperou durante 40 minutos, mesmo tendo avisado que a neném estava nascendo, enquanto uma enfermeira teria dito para ela aguardar e depois andar até o quarto.

"Eu via gente entrando e saindo e ninguém me chamava. As contrações foram aumentando e fui perdendo a paciência. Perguntei o porquê da demora e falaram que eu seria a próxima. Entre o estouro da bolsa e ela nascer, foi um minuto. E aí, bateu no chão. É uma cena que nunca vou esquecer", afirmou.

Segundo a nota emitida pela maternidade, a paciente chegou ao hospital e foi acolhida imediatamente e classificada como verde (podendo esperar até 2h para atendimento). "Nesse período, houve uma evolução fora do habitual (50 minutos), culminando com o nascimento da criança de uma forma extremamente rápida, não havendo tempo de preparação da equipe de atendimento para o importunado desfecho". A nota termina dizendo que "felizmente, a criança foi atendida e direcionada aos procedimentos com o tratamento adequado".

O Hospital João XXIII, para onde a criança foi encaminhada, confirmou que a queda provocou um traumatismo craniano na bebê, com possibilidade de hemorragia interna. Ela foi submetida a três horas de cirurgia. De acordo com a unidade, Olivia recebeu alta na última semana e está em estado bom e estável.

(*Emilly Melo, estagiária, sob coordenação de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)