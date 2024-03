Bebê e adolescente são resgatados pela PM e pais são presos por abandono de incapaz em Ubá (MG)

Um recém-nascido e uma adolescente de 15 anos foram resgatados em situação de abandono dentro de casa, em Ubá, região de Minas Gerais, na última segunda-feira (26), após vizinhos escutarem a criança chorar por mais de quatro horas. Na ocasião, os pais dos menores foram presos em flagrante.

A denúncia teria partido da vizinhança, que entrou em contato com a Polícia Militar e com o Conselho Tutelar. No local, os agentes encontraram o bebê deitado em um colchão sem condições mínimas de higiene e segurança.

Além dele, uma adolescente de 15 anos apareceu na laje de outra casa, dizendo ser irmã da criança. Ela contou à polícia que não sabia onde os pais estavam.

Os pais dos menores, um homem de 46 anos e uma mulher de 35, chegaram no local e foram presos por abandono de incapaz, sendo encaminhados para prestar depoimento e esclarecer o ocorrido. O recém-nascido e a adolescente foram entregues ao Conselho Tutelar.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com