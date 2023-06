Bebê de 10 meses viraliza ao 'fingir desmaio' durante limpeza nasal; vídeo

Uma bebê de 10 meses tem dado o que falar nas redes sociais. É que mãe, Marina Marinho, compartilhou alguns vídeos da criança fingido desmaio. A menina, chamada Maria Helena, 'cai' todas as vezes que a mãe fala em fazer uma lavagem nasal. As imagens divertidas têm repercudo e chegou aquase 30 mil visualizações.

No vídeo, a mãe segura a bebê no colo e se aproxima com o recipiente para realizar a limpeza nasal. No entanto, quase que instantaneamente, Maria Helena finge estar desacordada, surpreendendo a todos. Na legenda da publicação, Mariana brinca se é cedo demais para matricular a pequena em um curso de teatro.

Nos comentários, outras mães relataram situações semelhantes e se identificaram com a astúcia da criança. "Quando me aproximo do berço, minha filha finge que está dormindo. Sempre a pego no flagra", brincou uma mãe nos comentários.

O vídeo encantou os internautas pela criatividade da pequena Maria Helena em evitar a limpeza nasal, demonstrando sua personalidade cativante e habilidades teatrais precoces.

O que é a lavagem nasal?

A limpeza nasal é um procedimento recomendado em todas as faixas etárias e tem como objetivo remover o excesso de muco, além de auxiliar na prevenção de alergias e doenças respiratórias relacionadas.