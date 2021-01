Bar de Curitiba que sediou festa de swing se manifesta sobre o assunto

Imagens que circularam nas redes sociais no início desta semana denunciaram uma orgia realizada em um restaurante de Curitiba e causaram grande repercussão. Na última segunda-feira, 25, o perfil do estabelecimento se pronunciou sobre o ocorrido e usou o bom humor para rebater as críticas dos internautas.

A “denúncia” da festa foi feita por contas que se dedicam desde o início da pandemia a monitorar festas que promovem aglomerações.

Festa de swing em Curitiba, realizada na noite de ontem. @RafaelGreca, que tal?



OBS: as imagens foram retiradas de um perfil aberto @RafaelGreca @ratinho_jr @mpparana pic.twitter.com/t97sB9O2vB — Brasil Fede Covid (@brasilfedecovid) January 24, 2021

“Acordei com todo mundo me ligando, muitas mensagens, meu pai louco querendo saber que porra era essa. Instagram bombando, todo mundo louco pelo babado, nem sei como o Twitter não veio atrás de mim. Muitas mensagens de carinho, dezenas de mensagens de ódio e de repúdio”, escreveu o dono do restaurante, chef Keiji Mitusnari, em seu perfil.

Ele respondeu aos comentários. “Primeiro, é importante esclarecer que esse bar é muito mais limpo que um monte de boca suja que escreveu aqui. E que a foto não é atual, eu tava até mais magro, saudades… mas nisso ninguém vai acreditar”, disse.

“Segundo, quem já veio no Hyotan sabe que moro nos fundos, daí bateu aquela fome… e fui fazer um rango, a galera veio atrás pedindo meu futomaki… tá, falando sério, quem entra aqui sabe que aqui é minha casa onde recebo todos de portas abertas, abraço apertado e coração quentinho (essa parada aí da foto é só para os mais íntimos, não adianta insistir)”, ironizou Mitsunari.

O chef ainda garantiu que o bar é totalmente higienizado e também aproveitou para fazer um gracejo: “O bar será triplamente detetizado, desratizado, alcoolgelzado, desumanizado, invejado, entojado e para sempre lembrado”, para anunciar, em seguida, que o estabelecimento terá dois novos itens no cardápio. “Ah, também conforme pedidos, vou acrescentar dois itens novos no cardápio. O Suruba de Gyosa (gyosa à vontade até você não aguentar mais e pedir arrego) e Orgia Gastronômica (menu degustação com entrada, porção, prato principal e sobremesa)”, avisou.

“Devido a inúmeras denuncias estamos alinhando algumas coisas na casa e já já voltaremos à programação normal! Arigato GOZAMAIS”, concluiu.