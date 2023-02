Banheiro químico ‘vira’, folião toma ‘banho’ de dejeto humano e cena viraliza na internet

O vídeo de um banheiro químico tombando com uma pessoa dentro está viralizando na internet na tarde desta quarta-feira (22). O imprevisto, que “desbloqueou” um novo medo dos foliões, teria ocorrido durante um bloquinho de carnaval. Não se sabe em que região do Brasil ocorreu o acidente.

VEJA MAIS

Assista ao vídeo:

Nas imagens, é possível ver o momento em que um jovem é resgatado de dentro da estrutura, que aparece virada na direção do chão. Com a ajuda de duas pessoas, a vítima consegue sair do banheiro químico, mas leva um “banho” de dejetos humanos.

Apesar do susto, o rapaz parece não ter sofrido nenhum ferimento mais grave, porém, saiu com as roupas ensopadas e um pouco assustado.

“Eu estou traumatizado só de ver”, escreveu um internauta. “Imagina o cheiro”, disse uma outra.