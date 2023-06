Bandidos roubam carga de cigarros e sequestram funcionários para facilitar fuga

O sequestro de funcionários de uma empresa de cigarros está sendo investigado pela Polícia Civil. Na última sexta-feira (9), dois empregados passaram por momentos de pânico e terror quando foram abordados por criminosos nas proximidades do condomínio residencial Itaocaia Valley, em Maricá.

Após serem coagidos a entregar a carga, os funcionários foram levados para uma comunidade em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Os criminosos abandonaram as vítimas no local e fugiram. O incidente foi registrado na 82ª Delegacia de Polícia de Maricá.

De acordo com o delegado Rafael Barcia, tudo indica que o grupo criminoso é originário de São Gonçalo e estava seguindo os funcionários que estavam transportando um carregamento de cigarros. No local próximo ao condomínio, localizado em Itaipuaçu, as vítimas foram interceptadas pelos criminosos, que as obrigaram a descarregar a carga. Posteriormente, foram levadas para uma comunidade em Rio do Ouro, onde foram liberadas.

Segundo o delegado, é provável que os criminosos tenham pretendido garantir que os funcionários não alertassem a empresa ou as autoridades até que eles chegassem em segurança à sua comunidade, visando garantir sua própria fuga. Por esse motivo, os funcionários tiveram sua liberdade restringida até chegarem ao destino pretendido pelos criminosos. O delegado não divulgou informações sobre a linha de investigação em andamento.

A quantidade de cigarros levada pelos criminosos também não foi divulgada até o momento.