​Moradores de Maracanã recebem novo Mercado de Peixe e benefícios sociais

Cerca de 30 mil moradores do município de Maracanã, nordeste paraense, foram contemplados nesta sexta-feira (9) com o novo Mercado de Peixe e outros benefícios sociais, entregues pelo Governo do Pará. A população também recebeu o novo prédio da Câmara Municipal de Vereadores, além de um trapiche de carga e descarga, instalado às margens do rio que banha a região. O investimento é de R$ 1,4 milhão de recursos próprios do Estado.

“Um local digno, com acessibilidade, higiene e conforto para que os pescadores e peixeiros possam trabalhar e aqueles que visitam a cidade possam ter um espaço adequado para a compra do produto”, destacou o governador Helder Barbalho, durante as entregas.

O novo Mercado de Peixe tem 19 boxes, um depósito e três banheiros, sendo um deles destinado às pessoas com deficiência. Todos os ambientes são integrados por um espaço de circulação com mais de 160 metros quadrados. A obra também contempla uma área de urbanização com cerca de 300 metros quadrados, em frente ao mercado.

Para a dona de casa, Maria Ruth Nascimento, é importante que a população cuide do espaço. “O mercado antes era muito feio, de madeira. Hoje está uma beleza. Torço para que a população conserve e zele pelo espaço. Está muito bonito!”, admirou-se.

Câmara Municipal

Uma obra aguardada pelos maracanaenses era o prédio do Poder Legislativo. Foram investidos mais de R$ 820 mil, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), que executou serviços de ampliação do espaço para mais de 330 metros quadrados.

O novo prédio dispõe de infraestrutura moderna, adequada e de qualidade para melhor atender à população. A área da plenária foi ampliada, os gabinetes e banheiros foram reconstruídos e, também, houve a construção de uma sala de comissão, além de um espaço totalmente climatizado.

CredCidadão

Sessenta microempreendedores de Maracanã foram beneficiados pela política do programa estadual criado para alavancar micro e pequenos negócios, contribuindo para a geração de emprego e renda e movimentação da economia local. Os benefícios foram entregues pelo governador Helder Barbalho durante agenda no município.

Sua Casa

Além do crédito com condições especiais, 60 famílias de Maracanã​​ também receberam cheques do programa Sua Casa. A iniciativa estadual auxilia na construção e reconstrução de residências, por meio da Companhia de Habitação do Estado do Pará (Cohab). O valor concedido pelo programa é de até R$ 21 mil, para aquisição de material de construção e o pagamento dos trabalhadores empregados durante a obra de construção, reconstrução e ampliação dos imóveis.