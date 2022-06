Bandidos disfarçados de entregadores assaltam pedestres no Rio de Janeiro

Câmeras de segurança flagraram assaltos a pedestres em Ipanema, área nobre do Rio de Janeiro. Um dos registros mostra um homem com uma mochila de entregador, que para em um canteiro, dá meia volta e assalta um casal que passava pelo local. Em outro vídeo, gravado no último dia 18, mostra que a cena se repete, mas desta vez, as vítimas são dois homens.

O assaltante recolhe os pertences das vítimas e os observa indo embora. Dois dias antes, outro assalto também foi gravado pelas câmeras e mostra um homem parando a bicicleta, enquanto espera outros três jovens se aproximarem.

Na ocasião, um comparsa aparece por trás e encurrala as vítimas. A ação dura apenas 40 segundos. Quando um dos bandidos saca a arma, o grupo percebe que não consegue fugir. As vítimas entregam bens como celulares e bolsas. Depois, são obrigados a voltar pelo caminho de onde vieram.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)