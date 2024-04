Banco do Brasil processará pai de santo que deixou despacho na agência

A direção-geral do Banco do Brasil deve abrir um boletim de ocorrência e processar um pai de santo da cidade de Mairinque, São Paulo, por deixar uma cabeça de bode diante da porta da agência local durante um ritual de magia.

O incidente ocorreu na madrugada da última sexta-feira (12), quando o pai de santo conhecido como Aroldo de Xangô colocou um vaso contendo uma cabeça de bode e uma galinha preta ensanguentados na entrada do banco. Na manhã seguinte, as pessoas que passavam pela avenida onde está localizada a agência ficaram chocadas com a cena.

A história se espalhou rapidamente pela cidade, levando muitas pessoas a evitarem passar por aquela área por medo ou desconforto ao testemunhar a cena. Isso afetou também o comércio nas proximidades do banco.

O pai de santo não se manifestou sobre o assunto. O Banco do Brasil pretende processar Aroldo de Xangô com base no argumento de que a agência é uma propriedade particular do Governo Federal e que o ato religioso não deveria ter sido realizado no local.