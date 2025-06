Balão cai em pousada no litoral de São Paulo

Na manhã desta quinta-feira (19), um balão caiu nas proximidades da Regional de Maresias, no município de São Sebastião, no litoral de São Paulo. Após o acidente, não houve registro de feridos, danos, mortes e nenhuma residência foi atingida. As informações foram divulgadas pela Prefeitura de São Sebastião.

A gestão municipal, que publicou o vídeo do momento em que a aeronave sobrevoava baixo, ressaltou que soltar balão é um crime ambiental, além de colocar em risco vidas, moradias e áreas de mata.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, ainda não há registro da ocorrência.

O balão caiu na área de uma pousada na região, dentro da piscina. Segundo o proprietário, o dirigível estava apagado. O acidente é o segundo que acontece em São Paulo nesta semana. No último domingo (15), um balão caiu na cidade de Capela do Alto, no interior paulista, que resultou em uma morte e dez feridos.