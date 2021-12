Bahia confirma primeira morte causada por cepa do vírus da gripe

Na Bahia, morreu a primeira vítima do vírus H3N2, cepa do vírus da Influenza A. A mulher tinha 80 anos e não estava vacinada contra a doença. De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde da Bahia, foram registrados 93 casos de gripes causados pelo vírus.

Segundo o boletim, do número total de pessoas infectadas, 15 evoluíram para a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e precisaram de hospitalização. Os pacientes que precisaram de internação tinham idades entre 9 e 85 anos.

Segundo o alerta emitido pela Vigilância Epidemiológica Estadual, as equipes de saúde devem estar atentas para a necessidade de intensificação das ações de vigilância dos casos suspeitos de SRAG.