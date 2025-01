Baby Hair permanente: Jovem tatua penteado e divide opiniões da web

Há quem pense que a moda do baby hair passou, no entanto, uma história que viralizou recentemente provou que muitos ainda são apaixonados por esse tipo de penteado, alguns ao ponto de querer que ele permaneça em sua cabeça eternamente. Esse foi o caso de uma cliente do tatuador Diego Smidt, que surpreendeu o profissional quando pediu uma tatuagem do baby hair, os fios mais finos localizados na linha frontal do cabelo, muitas vezes estilizados para criar desenhos ou contornos no rosto.

Após ouvir o pedido, ele ainda explicou à cliente sobre a possibilidade do resultado ser algo diferente do que ela esperava, mas a jovem não se abalou e quis seguir com a ideia.

Diego publicou o resultado trabalho inusitado em suas redes sociais e o vídeo rapidamente chamou a atenção dos internautas, que dividiram opiniões sobre a tatuagem. “Fala que é mentira, por favor”, disse um. “Ficou parecendo a Mônica”, escreveu outra. “Gosto é igual nariz, cada um tem o seu é sobre isso”, comentou uma terceira.

Confira o vídeo:

Na publicação, o tatuador também mostrou um pouco do processo da realização da tattoo e escreveu com bom humor na legenda: “Tá lançada a nova moda”.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)