Avião solta chamas ao colidir com pássaro durante decolagem em SP

Um avião da Latam soltou chamas pelo motor ao decolar no Aeroporto de Congonhas, na cidade de São Paulo, na manhã da última quinta-feira (16). A aeronave colidiu com um pássaro quando partia da capital paulista às 11h10 rumo a Fortaleza (CE). As informações são do UOL.

Em uma gravação do controle do aeroporto é possível observar que as chamas são emitidas pelo motor esquerdo. Nas imagens, o piloto e o controle de tráfego aéreo conversam sobre o "bird strike", ou risco aviário, em tradução livre - um acidente considerado comum de colisão entre aeronaves e pássaros.

Em nota, a Latam informou que a aeronave retornou para o aeroporto, onde aterrissou em segurança às 11h32. O veículo foi trocado e o voo prosseguiu com os passageiros às 12h30. "A empresa lamenta o ocorrido e esclarece que prestou a assistência necessária aos passageiros. A companhia reitera que a segurança é um valor imprescindível e, sobretudo, todas as suas decisões visam garantir uma operação segura", diz comunicado.